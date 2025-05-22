Следствие устанавливает количество жертв после обстрела ВСУ Льгова

сегодня в 23:36

СК РФ возбудил дело о теракте после обстрела Льгова украинскими военными

Следственный комитет России начал уголовное производство по факту обстрела украинскими силовиками города Льгова Курской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что сегодня вечером боевики ВСУ целенаправленно атаковали гражданскую инфраструктуру населённого пункта.

«В результате преступных действий украинских формирований пострадали мирные жители. Точное количество жертв в настоящее время устанавливается», — подчеркнула Петренко. Уголовное дело квалифицировано по статье о террористическом акте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Следственные органы намерены идентифицировать всех причастных к атаке военнослужащих ВСУ для привлечения их к ответственности. В СК РФ отмечают, что удар по гражданским объектам является сознательной тактикой украинских сил, что требует адекватной правовой оценки.

На месте происшествия работают оперативно-следственные группы, которые фиксируют последствия обстрела и собирают доказательную базу. Местные власти организуют помощь пострадавшим, информация о состоянии госпитализированных уточняется.