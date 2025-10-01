Скончался пострадавший от дрона глава совета депутатов Новой Каховки

«От имени всей Херсонской области выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Владимира Павловича. Светлая память о нем навсегда останется в истории нашего края и в сердцах людей», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что в среду утром депутат находился на рабочем месте во время удара вражеского дрона. Врачи до последнего боролись за жизнь Владимира Леонтьева, но спасти его не удалось.

Губернатор добавил, что Леонтьев был из одним первых сторонников партии «Единая Россия» в Херсонской области. Он «горячо» любил Херсонщину и Россию.

