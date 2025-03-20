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СК проведет расследование после масштабной атаки БПЛА на Саратовскую область

Сотрудники Следственного комитета РФ планируют расследовать преступления украинских войск в Саратовской области. Из-за удара беспилотников ВСУ в Энгельсе были ранены 2 человека, сообщает пресс-служба ведомства.

Еще из-за атаки противника получили повреждения 2 детских сада, а также школа и медучреждение. Сотрудники СК выяснят, как и кем были совершены эти преступления.

Кроме того, в Следкоме дадут уголовно-правовую оценку действиям солдат ВСУ, причастных к инциденту.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргын показал последствия удара противника по больнице в Энгельсе.