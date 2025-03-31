Украинский военкор заявил, что ВСУ могут попасть в окружение у Курахова

Украинский военный корреспондент Богдан Мирошников выразил опасения по поводу возможного повторного окружения украинских войск. По его мнению, критическая ситуация складывается в окрестностях Курахова, сообщает «Царьград» .

В своем Telegram-канале Мирошников подчеркнул, что наиболее напряженная обстановка наблюдается в районе Разлива, где, как он утверждает, контроль ВСУ практически отсутствует.

«Ситуация в том мешке в общем-то очень сложная, и очень бы не хотелось, чтобы это завершилось окружением», — отметил военкор.

По мнению Мирошникова, для изменения ситуации существуют 2 варианта: либо командование ВСУ принимает решение об отступлении, либо происходит значительное усиление данного участка фронта. Аналогичная ситуация, по его словам, складывается и в направлении Константинополя.

Недавно президент РФ Владимир Путин заявлял об активном продвижении российских войск. Согласно имеющимся данным, под контролем ВС РФ находится 99% территории ЛНР. В отношении ДНР, Запорожской и Херсонской областей этот показатель несколько ниже — 70%. Однако, по мнению экспертов, ситуация может быстро измениться, учитывая ежедневные отчеты Минобороны России о взятии под контроль новых территорий.