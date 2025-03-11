Сирена звучала в Жуковском во время массовой атаки украинских БПЛА

На кадрах, снятых из окна дома, показано, как в темноте воет сирена. На улице ни души.

Ранее очевидцы рассказали об атаке дронов на Московский регион. Они отметили, что не спали с 4 часов утра. Когда вышли на улицу, то увидели, что в небе летали вертолеты и дроны. Наблюдали, как работала система ПВО.

Минобороны России отчиталось, что над Московской областью за ночь сбили 91 украинский дрон. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, есть погибший, а также пострадавшие.

Он добавил, что больше всего разрушений и пострадавших зафиксировали в 3 муниципальных образованиях. Это Домодедово, Ленинский и Раменский округа.