Силы ПВО за неделю сбили 1193 украинских БПЛА над территорией России

Средства противовоздушной обороны за неделю перехватили и уничтожили не менее 1193 беспилотника ВСУ над российскими регионами, сообщает РИА Новости .

По данным Минобороны РФ, больше всего беспилотников было сбито 5 и 6 января, 356 и 360 единиц соответственно. При этом подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России.

За период с 29 декабря по 4 января средства противовоздушной обороны всего перехватила не менее 1548 украинских беспилотников.

С 08:00 до 13:00 в воскресенье российские средства ПВО ликвидировали семь украинских беспилотников. Они были самолетного типа.

