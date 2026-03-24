Силы ПВО за 3 часа сбили 139 украинских беспилотников над российскими регионами
Средства противовоздушной обороны сбили 139 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.
Беспилотники были сбиты в период с 20.00 мск до 23.00 мск. Все они были самолетного типа.
В частности, средства ПВО сбили БПЛА над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Новгородской, Ленинградской областей, Московского региона и Крыма.
Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили 55 БПЛА ВСУ над регионами России за ночь. Беспилотники были самолетного типа.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.