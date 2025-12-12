сегодня в 14:29

Силы ПВО уничтожили еще 3 беспилотника ВСУ, летевших на Москву

Российская система ПВО уничтожила еще три беспилотника, которые двигались в сторону Москвы, сообщает мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

По счету это 11-й дрон за сутки, который пытался атаковать столичный регион. На месте падения обломков работают специалисты.

Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО с 09:00 до 13:00 перехватили и уничтожили в небе над Россией 34 вражеских беспилотника самолетного типа. Больше всего БПЛА уничтожили над Брянской областью — 11.

Тем временем российские войска продолжают выполнение целей спецоперации. В Харьковской области под контроль ВС РФ перешел Лиман.

