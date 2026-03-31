Силы ПВО уничтожили более 50 беспилотников над Россией за 3 часа

Над российскими регионами за 3 часа было уничтожено 58 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Их перехватили и сбили средства противовоздушной обороны в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

32 беспилотника было сбито над территорией Брянской области, 15 — над Смоленской областью, 5 — над Белгородской областью. Также еще по два дрона уничтожили над Курской, Новгородской и Псковской областями.

Ранее жители Смоленска сообщили о громких взрывах при отражении атаки БПЛА.

