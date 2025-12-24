Силы ПВО уничтожили 2 вражеских БПЛА, летевших на Москву

сегодня в 15:51

Система ПВО ликвидировала два вражеских беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщает мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Еще три беспилотника ВСУ, летевших на Москву, уничтожили накануне. Всего прошедшей ночью над 10 регионами РФ сбили 172 БПЛА противника самолетного типа.

Во время отражения атаки на территории одного из предприятий в Тульской области произошел пожар. В результате инцидента никто не пострадал.

Жители Тульской области рассказали, что в регионе ночью было слышно около 10 взрывов.

