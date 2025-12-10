сегодня в 14:59

Силы ПВО сбили 5-й за сутки БПЛА, который летел на Москву

Средства ПВО уничтожили пятый украинский беспилотник, летевший на Москву. Замечено падение обломков, сообщает в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

На месте происшествия находятся работники городских служб, добавил он.

Собянин сообщал о сбитии украинских БПЛА, летевших на Москву, 10 декабря в 08:02, 08:16, 08:27. Четвертый беспилотник сбили в 08:49.

За прошедшую ночь средства ПВО уничтожили 20 БПЛА ВСУ. Один из них был ликвидирован над Московским регионом.

