Силы ПВО сбили 16 украинских БПЛА над российскими регионами

сегодня в 23:38

Средства противовоздушной обороны за 8 часов перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что беспилотники были сбиты в период с 15.00 мск до 23.00 мск. Все они были самолетного типа.

В частности, БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Ростовской областей, Крымом и акваторией Азовского моря.

Ранее украинские боевики ударили беспилотником по дому во Владимирской области. Были убиты мать, отец и 12-летний сын.

