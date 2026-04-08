Силы ПВО сбили 16 украинских БПЛА над российскими регионами
Средства противовоздушной обороны за 8 часов перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что беспилотники были сбиты в период с 15.00 мск до 23.00 мск. Все они были самолетного типа.
В частности, БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Ростовской областей, Крымом и акваторией Азовского моря.
Ранее украинские боевики ударили беспилотником по дому во Владимирской области. Были убиты мать, отец и 12-летний сын.
