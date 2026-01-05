Силы ПВО России за вечер сбили 55 украинских беспилотников

В период с 20:00 до 23:00 в понедельник дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Наибольшее количество целей — 31 — сбито над территорией Брянской области. Помимо Брянской области, активно работали средства ПВО в Ростовской области, где уничтожено 11 БПЛА, а также в Белгородской (3), Волгоградской (2) и Рязанской (2) областях.

Над Московским регионом сбито 2 аппарата, один из которых летел в направлении столицы. Воздушные атаки также отражались над Курской, Пензенской, Смоленской и Тульской областями, где ликвидировано по одному беспилотнику.

