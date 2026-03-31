Силы ПВО ликвидировали 92 украинских БПЛА над регионами России за ночь

С 23:00 30 марта до 07:00 31 марта силы ПВО перехватили и ликвидировали 92 БПЛА ВСУ над регионами России. Беспилотники были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

БПЛА ликвидировали над Белгородской, Курской, Брянской, Ленинградской областями. Их также уничтожили над Новгородской, Самарской, Ростовской, Калужской, Смоленской, Тверской и Орловской областями.

Еще БПЛА ВСУ сбили над Московским регионом.

Ранее в Ленинградской области из-за ударов БПЛА ВСУ были ранены три человека. Медицинская помощь понадобилась двум детям и взрослому. Угрозы их жизни нет.

