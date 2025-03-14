Сильный грохот: видео момента мощного взрыва от сбитого БПЛА в Ленинском округе

сегодня в 07:59

Опубликовано видео момента мощного взрыва от сбитого БПЛА в Ленинском округе

SHOT разместил видеоролик с моментом мощного взрыва в районе ЖК «Южная Битца» в Ленинском округе Подмосковья.

Один из летевших на столицу украинских дронов ликвидирован именно там.

На видео слышен сильный грохот и видна вспышка. Сразу после взрыва у машин, стоящих на парковке, включилась сигнализация.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что система ПВО отразила атаку четырех БПЛА, летевших на город.

Кроме того, утром в пятницу беспилотник ВСУ залетел в комнату в частном доме в коттеджном поселении Росинтер-2 в новой Москве.