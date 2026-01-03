Штурмовая группа ВС РФ уничтожила семь боевиков при захвате опорного пункта ВСУ

Штурмовая группа под командованием Чижова под обстрелом проявила военную смекалку, преодолела вражеские минные заграждения и скрытно приблизилась к опорному пункту противника с фланга.

«Ворвавшись на позицию врага, огнем из стрелкового оружия ефрейтор Чижов лично уничтожил двух боевиков Вооруженных сил Украины.

«Всего штурмовой группой было уничтожено 7 боевиков ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что утверждения о том, что 2 января российские войска нанесли удар по Харькову, не соответствуют действительности. Российская армия не планировала и не осуществляла атак с использованием ракет или авиации в пределах городской черты Харькова.