SHOT: более 300 бойцов ВСУ оказались в локнянском котле в Сумской области

Свыше 300 украинских военнослужащих оказались в локнянском котле в Сумской области. При этом бойцы ВС РФ перекрыли противнику все пути для отступления, сообщает SHOT .

В окружение попали более 300 военных 150-й отдельной пехотной бригады ВСУ и мобилизованных из 15-й и 17-й бригад территориальной обороны в районе Локни. Российские войска увеличили численность и ведут наступление при поддержке авиации и беспилотников, уничтожающих технику и логистику противника. Прорыв из российского окружения невозможен.

Еще в ходе операции по освобождению от ВСУ населенных пунктов Басовки и Журавки в Сумской области было ликвидировано около 300 боевиков киевского режима.

Одна из стратегических задач Вооруженных сил РФ — освобождение населенного пункта Юнаковка, который является ключевым логистическим центром ВСУ. Из села идет прямая дорога в Суджу, которую российские военные стремятся перерезать для получения логистического преимущества.

Ранее стало известно, что Украина начала перебрасывать резервы ВСУ в Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области. Киев опасается наступления российской армии.