Шлейф дыма и пожары: опубликованы фото Киева после ночного удара
Опубликованы фото Киева после ночного удара беспилотников
Фото - © Telegram-канал SHOT
SHOT опубликовал фотографии Киева после ночного удара российскими дронами, над городом виден шлейф дыма.
На снимках виден дым, который поднимается над высотными домами в городе. Можно также увидеть зарево пожаров.
Ранее украинская столица и Киевская область были атакованы дронами «Герань» ВС РФ. Это была одна из сильнейших атак БПЛА на город. Под удар попали производственный цех завода «Артем», где делали ракеты, а также аэропорт, где загорелись топливные резервуары.
Кроме того, в Киеве наблюдаются перебои с подачей электроэнергии.