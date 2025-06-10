Шлейф дыма и пожары: опубликованы фото Киева после ночного удара

Опубликованы фото Киева после ночного удара беспилотников
Спецоперация

Фото - © Telegram-канал SHOT

SHOT опубликовал фотографии Киева после ночного удара российскими дронами, над городом виден шлейф дыма.

На снимках виден дым, который поднимается над высотными домами в городе. Можно также увидеть зарево пожаров.

Ранее украинская столица и Киевская область были атакованы дронами «Герань» ВС РФ. Это была одна из сильнейших атак БПЛА на город. Под удар попали производственный цех завода «Артем», где делали ракеты, а также аэропорт, где загорелись топливные резервуары.

Кроме того, в Киеве наблюдаются перебои с подачей электроэнергии.