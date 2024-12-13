«Шквал баллистических ракет»: американский посол в Киеве об утренней атаке

Посол США в Киеве рассказала о «шквале баллистических ракет» из России

Посол США в Киеве Бриджит Бринк в социальной сети X (бывш. Twitter) заявила, что утром 13 декабря Украина подверглась массированному удару баллистическими ракетами. По ее словам, армия России атаковала ключевые объекты по всей Украине, в том числе энергетическую инфраструктуру и транспортные узлы.

«Россия запустила шквал баллистических ракет», — написала дипломат.

Минобороны РФ заявляло, что российские силы устроили массированную атаку на Украину в ответ на то, что ВСУ 11 декабря обстреляли аэродром в Таганроге американскими баллистическими ракетами ATACMS. В результате той атаки пострадали российские военнослужащие и были повреждены военные машины.

В ведомстве заявили, что 13 декабря ВС РФ атаковали украинские объекты высокоточным дальнобойным оружием воздушного и морского базирования, а также БПЛА.