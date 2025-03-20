Школьники Раменского округа приняли участие в акции «Письмо военкорру»

Год назад Раменским отделением союза журналистов Подмосковья была инициирована акция «Письмо военкорру». К ней подключились школьники образовательных учреждений округа и журналисты местных СМИ. В этом году акция получила продолжение, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

При поддержке Ассамблеи народов России и благотворительного фонда имени Подольских курсантов письма были доставлены журналистам из «Московского комсомольца», находящимся в зоне проведения специальной военной операции.

В этом году 12 писем, от учеников Удельнинской школы-интерната и медиа-центра Раменской гимназии были переданы генеральному директору общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России», герою России — Александру Васильевичу Дарковичу председателем Раменского отделения Союза журналистов Подмосковья Еленой Перетокиной.

Ребята написали письма со словами благодарности за тяжелый труд журналистов, за информацию, которую они предоставляют нам каждый день. Также выразили слова поддержки и свои пожелания.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.