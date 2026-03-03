Школьники Богородского округа сплели сети для бойцов СВО

Ученики казачьих классов Богородского округа 2 марта вместе с родителями изготовили маскировочные сети и талисманы для участников СВО в клубе «Дети-волонтеры» центра культуры и творчества «Глухово», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В клубе «Дети-волонтеры» Ногинского центра культуры и творчества «Глухово» прошла совместная акция школьников и их родителей. Взрослые и дети занялись плетением маскировочной сети для военнослужащих.

Техника плетения несложная, но требует времени и усидчивости. Такие сети помогают скрывать от противника технику, инженерные сооружения и места укрытия бойцов. Общими усилиями участники подготовили несколько метров защитного полотна. В ближайшее время его передадут на фронт вместе с другой гуманитарной помощью.

Кроме того, школьники изготовили талисманы «Сердечки для солдата» с частицей ладана. Ладанки со времен Древней Руси считались оберегами для воинов. Ребята рассчитывают, что эти символические подарки напомнят бойцам о доме и поддержке земляков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.