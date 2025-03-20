Сгоревшая броня в канаве: видео из приграничной Рубанщины в Курской области

Mash опубликовал кадры из освобожденного российской армией села Рубанщина в Курской области. На дороге и в канавах видно множество уничтоженной техники ВСУ.

На записи видно, что на дороге рядом с населенным пунктом стоит несколько единиц разрушенных бронированных машин противника. Замечен сожженный украинский БТР-3.

Бронетранспортер М113 лежит в канаве. Также выведена из строя инженерная машина разграждения противника.

Военкоры отмечают, что солдаты ВСУ после выбивания из населенного пункта минируют частные дома мирных жителей. Также они наносят удары по населенному пункту из артиллерийских орудий и FPV-беспилотников. Таким образом они пытаются помешать зачистке.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар бомбой ФАБ-3000 по ВСУ в Курской области.