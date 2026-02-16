Серпуховичи встретились с защитниками в Едином центре поддержки участников СВО

12 февраля Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей поздравил Героев с наступающим Днем защитника Отечества в своих стенах. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Военнослужащие Александр (водитель), Андрей (водитель) и Раймонд (заместитель командира) во время отпуска встретились с заместителем главы муниципалитета Марией Барышевой, руководителем Единого Центра Лидией Халачевой, партийцами, участниками серпуховского отделения Союза женщин России и волонтерами. Защитники рассказали о буднях и быте на передовой, поблагодарили за регулярную отправку гуманитарной помощи. В ответ бойцы получили благодарность за то, что отстаивают интересы страны. Участники спецоперации также узнали о мерах социальной поддержки и деятельности Единого центра. В любой момент они или из родственники могут обратиться и получить необходимую помощь.

Для детей участников СВО молодогвардейцы провели мастер-класс по созданию аппликации из бумаги. Творческие подарки, сделанные своими руками для родителей, — самые теплые и приятные.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.