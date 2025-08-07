Сергей Мужальских поздравил с днем рождения дочь погибшего участника СВО

Руководитель городского округа Ступино Сергей Мужальских поздравил с 14-летием Марию Ящук, дочь погибшего ступинского героя. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Именинница учится в ступинской школе № 2, радует близких хорошими оценками и увлекается военным делом. Мария несколько лет занимается в школьном отряде юнармейского движения «Орлы». Девушка признается, что любит участвовать в соревнованиях по военной подготовке, планирует поступить в Суворовское училище, а после — в военную академию. Старшие братья, как и отец, поддерживают ее выбор

«Поздравляю с днем рождения! Твоя активная жизненная позиция и целеустремленность вдохновляют не только сверстников, но и нас, взрослых. Желаю здоровья, добра и успехов в твоих начинаниях! — сказал Сергей Мужальских. — Не стесняйся обращаться к нам за помощью, мы всегда готовы оказать поддержку».

Глава округа вручил имениннице и ее бабушке памятный подарок и цветы. Участники встречи обсудили успехи Марии, ее планы на будущее и необходимую помощь.

«Папа был очень улыбчивым и светлым человеком. Приезжая в отпуск из зоны спецоперации, он все время улыбался, шутил. Отец многому меня научил. Например, быть сильной и никогда не сдаваться», — поделилась Мария.

Дмитрий Ящук, отец именинницы, трудился на Ступинском машиностроительном производственном предприятии, увлекался нумизматикой и был примером для своих детей. Герой призван на военную службу по мобилизации из Ступинского военного комиссариата в октябре 2022 года. Погиб в феврале этого года при выполнении задач в ходе спецоперации.

Сегодня в зоне проведения СВО национальные интересы страны и мирных жителей отстаивает свыше 800 жителей округа.

Ступинский волонтерский штаб по оказанию помощи участникам СВО и их близким работает по адресу: г. Ступино, ул. Пушкина 101, тел.: 8 (49-66) 47-68-22.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.