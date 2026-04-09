Серебряные волонтеры Рузского округа отправили помощь бойцам СВО

сегодня в 18:01

Серебряные волонтеры Рузского муниципального округа направили в зону специальной военной операции партию гуманитарной помощи для военнослужащих. В нее вошли продукты, теплые вещи и маскировочные сети, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В состав груза включили продукты питания, средства личной гигиены, теплую одежду, воду и сладости. Также добровольцы собрали другие необходимые вещи, которые помогут военнослужащим выполнять боевые задачи.

Отдельно волонтеры передали несколько крупных маскировочных сетей. Их изготавливали в течение последних дней специально для отправки в зону СВО.

«Пенсионеры в нынешнее время не сидят сложа руки – они привыкли быть активными и деятельными. Но особенно приятно, что они занимаются поддержкой бойцов – собирают нужные вещи, плетут маскировочные сети. Каждому человеку важно ощущать себя полезным, и ту пользу, которую серебряные волонтеры приносят бойцам, невозможно переоценить», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Он добавил, что участники движения получают удовлетворение от своей работы и продолжают активно помогать военнослужащим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.