Семья Героя России воспользовалась правом на льготную газификацию в Балашихе

Вдова Героя России Александра Потапова — Анастасия успешно подключила газ к своему домовладению в Балашихе по президентской программе социальной газификации. Эта возможность стала доступной благодаря расширению перечня льготных категорий — теперь правом на льготное подключение газа могут воспользоваться участники специальной военной операции и члены их семей, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Старший лейтенант Александр Потапов, инструктор группы специального назначения «Витязь», героически погиб в августе 2022 года при выполнении боевой задачи в городе Изюм, спасая мирных жителей от обстрела. Ценой собственной жизни он защитил двух человек от осколков снаряда.

«Александр был настоящим профессионалом своего дела, целеустремленным и преданным своему делу человеком. Он с энтузиазмом относился к службе, проходил командировки в Сирии, Дагестане, а затем отправился на выполнение задач в зоне СВО. После первой командировки он вернулся, но после второй, к сожалению, не суждено было вернуться», — рассказала супруга Героя.

Сегодня Анастасия одна воспитывает троих дочерей — Ангелину, Еву и младшую Софью. Подключение газа по льготе стало для семьи важной мерой поддержки, позволившей создать комфортные и безопасные условия для жизни детей.

Процесс оформления занял минимальное время: заявление было подано через портал Госуслуг и оперативно рассмотрено. Специалисты АО «Мособлгаз» сопровождали семью на всех этапах — от консультации в офисе до завершения монтажных работ.

«На каждом этапе проведения работ сотрудники были на связи, и весь процесс занял около месяца. Несмотря на технические сложности — отсутствие газовой трубы в центре поселка — специалисты оперативно провели все необходимые работы. Для нас это существенная экономия — ранее отопительный сезон обходился в 60-70 тысяч рублей ежемесячно», — дополнила Анастасия.

Расширение программы социальной газификации на семьи участников СВО стало возможным благодаря инициативе, поддержанной Президентом России Владимиром Путиным. Московская область одной из первых реализовала эту меру поддержки.

В рамках программы участники СВО и их семьи имеют право на полную компенсацию стоимости подключения газа к дому, включая работы внутри участка и газовое оборудование на сумму до 80 тысяч рублей. По состоянию на первое полугодие 2025 года, дополнительной поддержкой уже воспользовались 93 участника специальной военной операции и около 590 ветеранов боевых действий. Работы полностью завершены в 418 домовладениях данной категории льготников.

«Для упрощения процесса в регионе запущен сервис „ВсеСети“ на портале „Госуслуги Подмосковья“, который сокращает сроки согласований с года до двух недель. Заявки на льготное подключение подаются в электронном виде, без бумажной волокиты», — рассказал муниципальный координатор партпроекта «Единой России» «Школа ЖКХ» Рустам Фахрисламов.

Партия «Единая Россия» уделяет особое внимание поддержке участников СВО и их семей. Социальная газификация — одна из ключевых программ партии, которая реализуется на всей территории страны и предоставляет реальную адресную помощь тем, кто защищает интересы Родины и их близким.

Всего в городском округе Балашиха в рамках программы подано 2101 заявление, газифицировано 1277 домов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.