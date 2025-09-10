Семья Героя России Александра Потапова воспользовалась правом на льготную газификацию в Балашихе

Вдова Героя России Александра Потапова, Анастасия Потапова, успешно подключила газ к своему домовладению в Балашихе по президентской программе социальной газификации. Эта возможность стала доступной благодаря расширению перечня льготных категорий — теперь правом на льготное подключение газа могут воспользоваться участники специальной военной операции и члены их семей, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Старший лейтенант Александр Потапов, инструктор группы специального назначения «Витязь», героически погиб в августе 2022 года при выполнении боевой задачи в городе Изюм, спасая мирных жителей от обстрела. Ценой собственной жизни он защитил двух человек от осколков снаряда.

Анастасия одна воспитывает троих дочерей — Ангелину, Еву и младшую Софью. Подключение газа по льготе стало для семьи важной мерой поддержки, позволившей создать комфортные и безопасные условия для жизни детей.

Процесс оформления занял минимальное время: заявление было подано через портал Госуслуг и оперативно рассмотрено. Специалисты АО «Мособлгаз» сопровождали семью на всех этапах — от консультации в офисе до завершения монтажных работ.

«На каждом этапе проведения работ сотрудники были на связи, и весь процесс занял около месяца. Несмотря на технические сложности — отсутствие газовой трубы в центре поселка — специалисты оперативно провели все необходимые работы. Для нас это существенная экономия — ранее отопительный сезон обходился в 60-70 тысяч рублей ежемесячно», — отметила Анастасия.

Расширение программы социальной газификации на семьи участников СВО стало возможным благодаря инициативе, поддержанной Президентом России Владимиром Путиным. Московская область одной из первых реализовала эту меру поддержки. В рамках программы участники СВО и их семьи имеют право на полную компенсацию стоимости подключения газа к дому, включая работы внутри участка и газовое оборудование на сумму до 80 тысяч рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.