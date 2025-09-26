Семьи участников СВО познакомились с работой Можайского полиграфкомбината

В рамках развития промышленного туризма в Можайском муниципальном округе на предприятии Можайского полиграфического комбината состоялась расширенная экскурсия для особых гостей. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В прошлом году производство отметило свой юбилей и продолжает активно развиваться, соответствуя всем современным стандартам и требованиям. На этот раз гости смогли лично увидеть, как работает местное производство.

Заместитель директора полиграфа Константин Елов провел участников по цехам и новым линиям. Он не только подробно рассказал о каждом этапе создания полиграфической продукции, но и поделился планами на будущее, в настоящее время предприятие активно готовится к запуску новых линий с использованием современного оборудования.

Участники экскурсии с интересом наблюдали за работой сложного оборудования и производственным процессом. Мероприятие оставило самые положительные эмоции, а некоторые из участников даже поинтересовались наличием свободных вакансий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.