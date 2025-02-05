Сбор гумпомощи для военнослужащих начался в Люберцах

В городском округе Люберцы стартовал сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Он приурочен ко Дню защитника Отечества, а также годовщине начала СВО и продлится до 20 февраля. Об этом рассказал глава муниципалитета Владимир Волков.

«Пункты сбора гуманитарной помощи работают по двум адресам: улица Кирова, д. 22 в Люберцах и улица Ленина, д. 9 в Дзержинском. Передать посылки можно с 10:00 до 17:00 в будние дни. Все детали — по телефону: +7 (495) 503-55-36», — сказал Владимир Волков.

Все желающие могут принести кондитерские изделия, чай, кофе и другие продукты длительного хранения, средства личной гигиены.

«Также обязательно приносите письма и открытки с пожеланиями от детей — бойцы очень трепетно относятся к такой поддержке», — отметил Владимир Волков.

Кроме того, в рамках акции «Тепло для героя» жители могут передать теплые вещи, связанные собственноручно.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.