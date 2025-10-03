«Сбили, наверное, н****»: появилось видео ликвидации дрона ВСУ в Орске

сегодня в 12:45

В Сети появились кадры с моментом ликвидации дрона ВСУ в Орске

Вражеские беспилотники продолжают атаковать Оренбургскую область. Момент ликвидации одного из дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Орске появился в Сети, сообщает «Осторожно, новости» .

Жители Орска 3 октября стали очевидцами того, как сбитый украинский беспилотник падал на землю. По их словам, над местом падения обломков поднялся дым.

«Смотри, он падает! Сбили, наверное, н****! Вон дым, сбили, похоже. Взрыв», — эмоционально за кадром прокомментировала происходящее местная жительница.

По словам губернатора региона Евгения Солнцева, противник пытается атаковать на территории региона одно из промышленных предприятий.

«Пострадавших среди населения нет. Технологические процессы на предприятии не нарушены. На месте работают экстренные службы», — написал в своем Telegram-канале чиновник.

Ранее местные жители услышали звуки, напоминающие взрывы, в районе НПЗ. Глава Орска Артем Воробьев обратился к жителям с просьбой не выходить из домов в целях безопасности.

