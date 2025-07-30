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Сальдо: ВСУ получили ощутимый урон после удара России по порту в Очакове

Российские солдаты атаковали украинский порт в Очакове Николаевской области. Удару подверглась зона, откуда ВСУ планировали перебросить десант на Тендровскую косу, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По порту в Очакове ВС РФ стреляли из тяжелых РСЗО.

«Противник понес ощутимые потери», — сказал Сальдо.

29 июля он рассказывал, что ВС РФ отразили попытку украинских боевиков высадиться на Тендровской косе в Херсонской области. После неудачной атаки противник с потерями отплыл к Одессе.

Ранее ВС РФ атаковали здание бывшего ГУ МВД в Херсоне. Там проводилось совещание офицеров ВСУ и полицейских.