Сальдо: спасатели и медики в Алешках работают под прицелом ВСУ

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В Алешках под огнем дронов эвакуируют жертв удара ВСУ по рынку

В Херсонской области спасательные операции на месте удара ВСУ по рынку в Алёшках продолжаются под угрозой новых ударов ВСУ, заявил губернатор Владимир Сальдо.

Несмотря на завершение первоначальной атаки, в районе продолжают кружить вражеские FPV-дроны, создавая постоянную угрозу для медиков и сотрудников МЧС.

«Под непрекращающимся риском работают медики, сотрудники МЧС. Погибших и тяжелораненых выносят буквально под прицелом. Каждый выезд — на грани», — отметил глава региона.

По последним данным, число жертв атаки продолжает расти, а спасатели вынуждены действовать с максимальной осторожностью, эвакуируя тела погибших и оказывая помощь тяжелораненым в условиях непрекращающейся опасности.

Местные жители и очевидцы сообщают о нескольких волнах атак, которые, по их словам, были направлены именно на затруднение работы спасателей.