Сальдо: на Херсонскую область идет массированная атака ударными БПЛА

сегодня в 22:39

Вооруженные силы Украины предприняли массированную атаку ударными БПЛА самолетного типа на Херсонскую область, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале .

«Прямо сейчас идет массированная атака на Херсонскую область с применением ударных БПЛА самолетного типа», — отметил Сальдо.

По его словам, силы ПВО уже уничтожили несколько вражеских БПЛА.

Ранее лидер подполья Сергей Лебедев сообщил о масштабном ударе российской армии по позициям ВСУ на херсонском направлении.