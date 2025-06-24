Сальдо: на Херсонскую область идет массированная атака ударными БПЛА
Вооруженные силы Украины предприняли массированную атаку ударными БПЛА самолетного типа на Херсонскую область, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
«Прямо сейчас идет массированная атака на Херсонскую область с применением ударных БПЛА самолетного типа», — отметил Сальдо.
По его словам, силы ПВО уже уничтожили несколько вражеских БПЛА.
Ранее лидер подполья Сергей Лебедев сообщил о масштабном ударе российской армии по позициям ВСУ на херсонском направлении.