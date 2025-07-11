Сальдо: десятки граждан под завалами пятиэтажки, ВСУ не дают подобраться к дому

Вооруженные силы Украины (ВСУ) мешают оперативным службам подобраться к рухнувшей после авиаудара пятиэтажке в Алешках. Под завалами находятся десятки человек, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Под завалами разрушенного авиабомбами противника пятиэтажного дома находятся десятки людей. Даже подойти сейчас к этому дому спасателям и приступить к разбору завалов невозможно, потому что противник проявляет „искреннее человеколюбие“. Висят FPV-дроны, висят дроны-разведчики, которые контролируют прилегающую территорию и не дают ни спасателям, ни коммунальщикам ничего делать», — рассказал Сальдо.

Губернатор региона пообещал дополнительно сообщить о мерах, принимаемых для спасения людей. На данный момент разбор завалов еще не начался.

Ранее сообщалось, что в Алешках жилая пятиэтажка обрушилась после того, как 11 июля ВСУ ударили по ней с помощью авиабомбы.