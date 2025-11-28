С Днем матери поздравили в Шатуре мам и жен участников специальной военной операции

В неформальной обстановке представители администрации округа и фонда «Защитники Отечества» за чашкой чая обсудили вопросы поддержки бойцов СВО и их семей. Встреча прошла 27 ноября, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Каждый разговор стал личной историей. У Оксаны Широковой в зоне спецоперации супруг Дмитрий. Пошел на СВО сам, добровольцем, поставив семью перед фактом: оставаться в стороне в непростое для страны время он не может.

Эти женщины необыкновенные и сильные. Они воспитали настоящих героев, которые сейчас на передовой защищают независимость нашей страны

«Все женщины, которые сейчас здесь собрались, вы очень сильные. Вы молодцы, вы воспитали героев, воспитали людей, которые сейчас находятся на защите нас. Они нас защищают, они выполняют свой воинский долг», — сказал Олег Языков, руководитель Шатурского отделения общественной организации «Боевое братство».

В знак признательности супругам и мамам участников спецоперации вручили подарки и цветы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.