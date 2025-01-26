Рожин: грузинского наемника ВСУ убил собственный командир

«Гиви „Гиги“ Гнолидзе из Гори, Грузия, был убит вечером 15 января 2025 года. Что интересно, он был убит не российской армией, а предположительно своим собственным командиром Гоча Хорава», — написал Рожин.

При этом эксперт уточнил, что в подразделении грузинских наемников возник конфликт. В ходе разбирательств произошла перестрелка, где «Гиги» был убит, несколько человек получили ранения.

При этом смерть наемника списали на военные действия, говорится в сообщении.

Ранее на Украине погиб австралийский наемник, вступивший в ВСУ.