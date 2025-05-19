Российский военный рукой отбил дрон ВСУ, спасая сослуживцев в Новоалександровке

Стрелок 2-го мотострелкового батальона 9-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Иван Полозин рукой отбил украинский дрон. БПЛА хотел нанести удар по четверым сослуживцам бойца во время штурма населенного пункта Новоалександровка в Донецкой Народной Республике, сообщает ТАСС .

Полозин рассказал, что он с четырьмя соратниками заходил в населенный пункт во время штурма. Посадка практически закончилось, и пришлось бежать около 300 м без укрытий. В начале населенного пункта солдатам ВС РФ удалось спрятаться в доме, но их заметили беспилотники противника.

«Первый дрон прилетел, второй, третий. Мы вот сбили 6 „птиц“, но одна залетела в окошко, и я ее рукой отбил, она взорвалась буквально в 1,5-2 метрах», — сказал Полозин.

Группа солдата уцелела. Сам Полозин лишь травмировал кисть руки, которой сбил беспилотник.

ВС РФ освободили Новоалександровку в ДНР 15 мая. Также был установлен контроль над Торским.