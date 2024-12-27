Российский солдат 10 дней притворялся мертвым в окружении ВСУ

Российский военнослужащий из Кемеровской области с позывным Кузбасс 10 дней провел в окружении ВСУ, притворяясь мертвым. В итоге он спасся и сбежал к своим, сообщает Life.ru .

Военнослужащий остался один среди тел погибших товарищей. Рядом то и дело ходили солдаты ВСУ. Они не замечали бойца, приняв его за погибшего.

Россиянин «слился с землей и не шевелился», чтобы его не рассекретили. По ночам он питался шоколадками, остатками пайков и пил из лужи. В один момент рядом с ним даже упала граната, но не взорвалась.

На пятый день противник стал реже подходить к замерзающему россиянину. Затем боец нашел рацию и пауэрбанк. Мужчина связался с российскими военнослужащими, которые объяснили ему направление. Боец вышел в ночь, по дороге встретил неизвестных военных, которых обошел.

Пешком он шел около 10 часов и, наконец, добрался до своих. После чего россиянина доставили в госпиталь. Сейчас Кузбасс восстанавливается.

Ранее выживший российский боец рассказал, что помогло ему спастись в одиночку на поле боя. По его словам, он полагался на наблюдательность и внимание к деталям.