Российский экс-чиновник из «Ахмата» освобожден украинской стороной

В ходе крупного обмена военнопленными между Россией и Украиной на родину вернулся бывший мэр города Чайковского Пермского края Алексей Третьяков. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко.

Третьяков, возглавлявший город с 2014 по 2018 год, попал в плен в сентябре 2023 года во время службы в батальоне «Ахмат». Его родственники обратились за помощью к омбудсмену сразу после получения информации о захвате.

После ухода с поста мэра политик столкнулся с судебными трудностями — в 2019 году его осудили на три года за злоупотребление полномочиями при распределении муниципального жилья, но уже в 2020 году он вышел по УДО.

Нынешний обмен стал одним из самых масштабных за время конфликта России и Украины — обе стороны вернули по тысяче пленных.