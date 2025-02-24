Российский дрон «поприветствовал» мирных жителей и уничтожил пикап ВСУ
Жители Харьковской области приветствовали дрон, уничтоживший пикап ВСУ
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В Сети опубликовали видеозапись, снятую с российского дрона в Харьковской области. Местные жители приветствовали БПЛА, который в итоге уничтожил пикап украинской армии, сообщает Mash.
FPV-дрон ВС РФ «прожил» недолгую, но яркую и ненапрасную жизнь. На кадрах видно, как БПЛА низко перемещается в воздухе.
При этом местные жители не прячутся, а машут дрону руками, приветствуя его. В конце видеозаписи беспилотник уничтожает пикап ВСУ.
Ранее стало известно, что в Волчанске Харьковской области погиб российский военный Тасболат Ибрашев. Боец прославился после войны в Грузии в 2008 году, когда в Сети появилось видео, на котором он не дает проехать грузинской армейской колонне.