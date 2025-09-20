Российские войска ударили по производству ОТК «Сапсан» и БПЛА на Украине

Российские войска нанесли удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. На них производилось оружие для ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

Были поражены украинские предприятия, которые разрабатывали оперативно-тактические комплексы «Сапсан». Также на них создавали многоцелевые ударные и разведывательные БПЛА для ВСУ.

Помимо этого, на предприятиях производили роботизированную боевую технику, беспилотники-перехватчики и барражирующие боеприпасы. В Минобороны отчитались о поражении объектов.

Ранее сообщалось, что ВС РФ атаковали «Южный машиностроительный завод» и предприятие «Полимермаш» в украинском Днепре. Также были атакованы Николаев, Киев, Борисполь и Павлоград. Для ударов применялись беспилотники и ракеты.

