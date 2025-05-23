Российские войска продвинулись в сторону пригорода Купянска

сегодня в 19:15

ВС РФ вплотную подобрались к пригороду Купянска в Харьковской области. Им осталось пройти порядка 2,5 км, сообщает РИА Новости .

Продвинуться в сторону пригорода Купянска российские войска смогли благодаря освобождению села Радьковка. Ранее о нем сообщили в Минобороны РФ. Населенный пункт взяли под контроль бойцы группировки войск «Запад».

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев отметил, что российским войскам осталось до пригорода Купянска около 2,5 км.

Он добавил, что Радьковка находится около стратегически важной дороги. Контролируя ее, ВС РФ смогут эффективнее контролировать передвижение ВСУ.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский подтвердил начало обмена пленными между Украиной и Россией. О нем договорились в ходе переговоров Москвы и Киева в Стамбуле.