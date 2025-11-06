сегодня в 02:12

«Лаврик»: Купянск в течение ближайшей недели будет освобожден

На купянском направлении достигнуты новые тактические успехи: штурмовые отряды группировки «Запад» за отчетный период освободили 25 зданий в городской черте, сократив количество объектов, остающихся под контролем противника, до 130, сообщает РИА Новости .

Как сообщил командир одного из подразделений с позывным «Лаврик», российские силы методично продвигаются вдоль правого берега реки Оскол, параллельно отражая попытки ВСУ деблокировать городскую группировку.

«Мой отряд выполняет задачу по освобождению Купянска. За последние сутки в городе освобождено 25 зданий. Уверен, что в течение ближайшей недели город будет полностью освобожден», — сказал «Лаврик» в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.

Особую эффективность демонстрируют операторы беспилотников, ликвидировавшие за сутки пять пикапов с украинскими бойцами на подступах к населенному пункту.