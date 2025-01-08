Российские войска продолжают уничтожать солдат и технику ВСУ в Курской области. Ликвидированы более 290 боевиков противника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также в Курской области за сутки российские солдаты вывели из строя танк и бронетранспортер противника. Помимо этого, уничтожены по четыре боевых бронированных машины и автомобиля, три артиллерийский системы украинских боевиков.

С начала столкновений в Курской области ВСУ потеряли 50,1 тыс. солдат, 294 танка, 217 боевых машин пехоты. Помимо этого, были выведены из строя 347 артиллерийских орудия, 44 пусковых установок систем РСЗО, 89 станций радиоэлектронной борьбы, семь бронированных ремонтных машин, и другие виды техники.

Ранее издание National Interest писало, что ВС РФ смогут одержать победу в СВО с помощью навыков быстрой адаптации. Также российские войска умеют быстро принимать необычные решения.