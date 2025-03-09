Российские военные на Покровском направлении взяли в плен находившуюся в рядах ВСУ бывшую заключенную, сообщается в Telegram-канале «Соловьев Live» .

Уроженка Хмельницкой области Галина Казымова 1996 года рождения отбывала срок в исправительной колонии, где она подписала контракт и вступила в ряды ВСУ.

Ей обещали, что она будет выполнять тыловые функции, но в итоге она попала в состав 425-й отдельной штурмовой бригады «Скала».

По ее словам, женщин в подразделении около 100 человек и с ними плохо обращаются.

Ранее сообщалось, что украинский националист Виктор Зеленко, который участвовал в издевательствах над мирными жителями села Николаево-Дарьино Курской области, взят в плен.