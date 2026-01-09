сегодня в 15:11

Подразделения 394-го гвардейского мотострелкового полка 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» ВС РФ взяли под свой контроль населенный пункт Зеленое в Запорожской области, сообщает пресс-служба Минобороны.

Российские штурмовики смогли занять район обороны ВСУ площадью более 8 кв. км. Воздушная разведка выявила скрытые позиции противника, а также его подходящие резервы.

Украинцы пять раз пытались контратаковать силами отдельных штурм групп, чтобы вернуть утраченные позиции. Но все их атаки были отражены. В итоге противник потерял большое количество живой силы и техники.

Освобождение населенного пункта Зеленое имеет важное тактическое значение для ВС РФ.

Ранее российские военные освободили от ВСУ населенный пункт Братское в Днепропетровской области.

