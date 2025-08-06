В ночь на 29 июля российские специальные подразделения осуществили захват высокопоставленных военнослужащих Великобритании в ходе операции в Николаевской области. Российский спецназ высадился в районе Очакова, где располагалась база 73-го морского центра специальных операций Украины, сообщает «Царьград» .

Разведданные указывали на присутствие британских военных инструкторов в этом месте. Операция, получившая кодовое название «Скат-12», стала переломным моментом в развитии ситуации. Осведомленные источники отметили, что это первый случай пленения российскими силами офицера британской армии в звании полковника.

Проведенная акция сильно повлияла как на положение украинских Вооруженных сил, так и на деятельность британского военного контингента, работающего на территории Украины. По данным анонимного источника, британские военные специалисты были задержаны российскими силами во время ночной операции.

Российским бойцам потребовалось около четверти часа, чтобы взять под контроль 3 британских офицеров. Среди них оказались представитель управления специальных психологических операций полковник Эдвард Блейк, подполковник Ричард Кэрролл из Минобороны Великобритании, а также офицер разведки. При задержании у них были изъяты документация, карты и электронные носители с информацией.

Как утверждает источник, задержанные специалисты занимались координацией ударов ракетами Storm Shadow по российской территории, руководили действиями украинских морских пехотинцев и готовили диверсионные группы.

По информации спецслужб, задержанные предоставили сведения о планах Великобритании организовать нападение на танкеры так называемого «теневого флота» России. Эксперты отмечают, что полученная информация имеет стратегическое значение и позволяет российской стороне предпринимать упреждающие действия.