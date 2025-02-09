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Российские военные освободили Орехово-Василевку в ДНР от ВСУ

Вооруженные силы России продолжают достигать поставленных целей в рамках спецоперации на Украине. 9 февраля они освободили Орехово-Василевку в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

Населенный пункт Орехово-Василевка перешел под контроль российских сил благодаря успешной операции, проведенной бойцами группировки «Юг». Их решительное наступление привело к полному освобождению данной территории.

Ранее сообщалось, что российские штурмовики сумели пробить окружение противника и продолжили выполнять боевую задачу в Донецкой Народной Республике.

Также военные ВС РФ успешно продвинулись на харьковском направлении, освободив перед этим от присутствия украинских подразделений Дзержинск в ДНР.