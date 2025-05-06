Российские военнослужащие вернулись из украинского плена

Самолет с освобожденными российскими военными приземлился в Подмосковье

В аэропорту Подмосковья приземлился самолет с российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена, сообщает телеканал «Звезда» .

Минобороны России опубликовало кадры, на которых запечатлены вернувшиеся военные. В ведомстве подчеркнули, что все они уже смогли связаться с родными.

Бойцов разместят для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны России.

Их возвращение стало возможным благодаря очередному обмену пленными между Москвой и Киевом, прошедшему 6 мая в формате «205 на 205». Посредническую роль в этой гуманитарной акции сыграли Объединенные Арабские Эмираты.