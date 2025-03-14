Вооруженные силы РФ приступили к формированию санитарной зоны на территории Сумской области Украины. Киевские власти объявили срочную эвакуацию 8 приграничных населенных пунктов, сообщает Mash .

В настоящее время по всей линии государственной границы в украинский регион зашли российские диверсионно-разведывательные группы. Украинские мониторинговые ресурсы сообщают о многократном увеличении числа ракетных ударов по Сумской области.

Под контролем ВС РФ населенный пункт Новенькое и 70% Басовки, и с каждым днем зона российского контроля продолжает увеличиваться.

До полного освобождения Курской области остается освободить населенные пункты Гоголевка, Гуево и Горналь. В Гоголевке российские военные контролируют северную часть, а бойцы 810-й бригады закрепились в Гуево и Горнале. До выравнивания линии боевого соприкосновения с госграницей остается около 4 км.

За прошедшие сутки российские войска освободили и продолжают зачищать Заолешенку, Олешню и Рубанщину. Украинские военнослужащие отступают, прикрываясь резервами.

Ранее подразделения группировки войск «Север» освободили от ВСУ населенный пункт Гончаровка в Курской области. Всего за время боев в курском приграничье противник потерял 67 410 военнослужащих.